Eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanan kadın toprağa verildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen Funda Koyuncu memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

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  • 08.01.2022 17:19
  • Güncelleme: 08.01.2022 17:19
Eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanan kadın toprağa verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ankara’nın Keçiören ilçesinde eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen Funda Koyuncu memleketi Kırşehir’de toprağa verildi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Recep Koyuncu tartıştığı 3 çocuğunun annesi Funda Koyuncu’yu 25 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Adli tıptaki otopsi işlemleri tamamlanan Funda Koyuncu’nun cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Kırşehir’e getirildi. Merkeze bağlı Dedeli köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Koyuncu’nun cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazına Koyuncu’nun ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Olayı anlatan amca kızı Filiz Çökel, "Kapıları kilitliyor, dış kapının arkasında sıkıştırıp öldürüyor. 25 bıçak darbesi alıyor ve bunun çoğunu yüzünden alıyor. Öldüğünden emin olunca kapıyı açıyor" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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