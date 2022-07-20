ELITEFEST Alışveriş Festivali Kayseri'de

Türkiye’nin birçok şehrinden markalar, butikler ve mağazaların katıldığı ELITEFEST Alışveriş Festivali, ilk kez Kayseri’de düzenlenecek.

Türk tasarımcıların ve yerli kadın markalarının yer aldığı ELITEFEST Kayseri Kadınlara Özel Alışveriş Festivalinde, marka ürünleri uygun fiyatlara alınabilecek. Türkiye’nin bir numaralı gurbetçi memleketi Kayseri’de, Avrupalı Türk’lerin olduğu tarihte yapılacak alışveriş festivali, yurt dışında yaşayan fenomen ünlüleri de bir arada toplayacak. 28 Temmuz Perşembe Günü saat 11:00’da kapılarını Hilton yeni Whyndam Grand Otel’de ziyaretçilere açacak festival, 4 gün 4 gece seçkin markaları ziyaretçilerle buluşturacak. 31 Temmuz Pazar akşamına kadar devam edecek festivalde kadın giyime dair birçok çeşit ürün de yer alacak. Kadın giyim, ayakkabı, çanta, takı, aksesuar, şal, eşarp, ferace, abiye ve abaya gibi en kaliteli markaların yer aldığı festival dolu dolu geçecek.

Ayrıca, festival alışverişine gelen ilk 200 kişiye içerisinde çeşitli hediyelerde beraber gram altının da bulunduğu mutluluk çantası hediye edilecek.