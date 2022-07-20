Melikgazi Belediyesi'nden müteahhitlere kentsel dönüşüm sunumu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm projesi hakkında, müteahhit ve mimarlara görsel sunum eşliğinde bilgilendirme yaptı.

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  • 20.07.2022 15:22
  • Güncelleme: 20.07.2022 18:01
Melikgazi Belediyesi'nden müteahhitlere kentsel dönüşüm sunumu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm projesi hakkında, müteahhit ve mimarlara görsel sunum eşliğinde bilgilendirme yaptı.

Müteahhit ve mimarlara proje detayları hakkında bilgiler veren Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediye’mizde Kayseri’de konut inşaatı yapan müteahhit ve mimar arkadaşlarımızla bir araya geldik. Birçok arkadaşımız Küçükali, Kazım Karabekir, Anbar, Yıldırım Beyazıt gibi kentsel dönüşüm projelerimizde ihalelere girerek binaların yapımına vesile oldular. Vatandaşlarımız konut satış ihalelerine çok büyük teveccüh gösteriyorlar. İnşallah önümüzdeki hafta 32 daire ve 3 dükkan için yine bir ihalemiz var. Müteahhit arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kaliteli iş vatandaşın mutluluğuna sebep olur. Çünkü onların güzel iş yapması dairelerini satması bizim için son derece önemli. Çünkü onların ayakta durması, vatandaşı ev sahibi etmesi son derece önemli. Binlerce kişiyi istihdam ediyorlar. Allah razı olsun. Aynı zamanda Battalgazi ikinci etap kentsel dönüşüm projemiz başlıyor. Birçok belediyenin yapamayacağı yükün altına girdik. Yaklaşık 23 blok bin daireden oluşan kentsel dönüşüm projesinin önümüzdeki aylarda ihalesini yaparak inşaatına başlayacağız. Yıldırım Beyazıt kentsel dönüşüm alanında da hızla binalarımız yükseliyor. Biz de mutlu oluyoruz. Tahmin ediyorum vaat edilen süreden daha önce de bu binalar biterek vatandaşlarımız yeni konutlarına kavuşacak” dedi.

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İHA

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