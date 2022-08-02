Elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan 4 kişi yakalandı
Kayseri'de bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- 02.08.2022 08:47
- Güncelleme: 02.08.2022 10:03
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan elektrikli bisiklet hırsızlıklarının önünü kesmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda elektrikli bisiklet hırsızlığı yaptıkları belirlenen Y.K., M.A.,M.G. ve V.D. yakalandı.
Şüphelilerden V.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
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