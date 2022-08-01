Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaza Ağustos zammı

Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaza yüzde 10 zam geldi. Hane ve sanayi abonelerinin tarifesinde ise değişiklik olmayacak.

PAYLAŞ
  • 01.08.2022 11:30
  • Güncelleme: 01.08.2022 11:30
Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaza Ağustos zammı

 Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) 2022 Ağustos’a yönelik tarife tablosunu yayımlandı. Her ay yapılan tarife değerlendirmesi sonucu elektrik üretimi yapan doğalgaz abonelerine yönelik fiyat güncellemesi yapıldı. Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğalgazın fiyatı yüzde 10 artırılarak 13 bin 750 olarak belirlendi.

HANELER VE SANAYİDE DEĞİŞİKLİK YOK

BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu. Haneler ve sanayiye satılan doğalgazın fiyatında değişiklik yapılmadı.

Bu arada, Temmuz ayında da doğalgazda mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeler sabit bırakılmıştı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, GP Yahyalı Etabı ile devam etti

Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, GP Yahyalı Etabı ile devam etti

Kayseri itfaiyesi Temmuz'da 912 olaya müdahale etti

Kayseri itfaiyesi Temmuz'da 912 olaya müdahale etti

Doğa Kampına ilgi yoğun

Doğa Kampına ilgi yoğun

28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı Yapıldı

28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı Yapıldı

Melikgazi Belediyesi Temizlik Çalışmalarında Sınır Tanımıyor

Melikgazi Belediyesi Temizlik Çalışmalarında Sınır Tanımıyor

Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaza Ağustos zammı

Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaza Ağustos zammı

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

5
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

6
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri Üniversitesi tercih döneminde yeni öğrencilerini bekliyor

Kayseri Üniversitesi tercih döneminde yeni öğrencilerini bekliyor

Güven Timlerinden sıkı denetim

Güven Timlerinden sıkı denetim

DAHA FAZLA
Kiracısını tehdit eden ev sahiplerine 'kiracıdan ve evden uzaklaştırma' cezası önerisi

Kiracısını tehdit eden ev sahiplerine 'kiracıdan ve evden uzaklaştırma' cezası önerisi

Gençler seyahati çok sevdi

Gençler seyahati çok sevdi

Güven timleri güven veriyor

Güven timleri güven veriyor

AGÜ, İl Göç İdaresi ve SGDD-ASAM ile İş Birliği Protokolü

AGÜ, İl Göç İdaresi ve SGDD-ASAM ile İş Birliği Protokolü

Kocasinan'da Geri Dönüşüm Rekoru

Kocasinan'da Geri Dönüşüm Rekoru