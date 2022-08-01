Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaza Ağustos zammı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) 2022 Ağustos’a yönelik tarife tablosunu yayımlandı. Her ay yapılan tarife değerlendirmesi sonucu elektrik üretimi yapan doğalgaz abonelerine yönelik fiyat güncellemesi yapıldı. Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğalgazın fiyatı yüzde 10 artırılarak 13 bin 750 olarak belirlendi.

HANELER VE SANAYİDE DEĞİŞİKLİK YOK

BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu. Haneler ve sanayiye satılan doğalgazın fiyatında değişiklik yapılmadı.

Bu arada, Temmuz ayında da doğalgazda mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeler sabit bırakılmıştı.