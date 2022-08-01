Hale Nur Göktaş, Kayseri Atletikspor'da

Kayseri Atletikspor Kulübü, Generali Sigorta Sakarya Voleybol forması giyen orta oyuncu Hale Nur Göktaş'ı kadrosuna kattı.

PAYLAŞ
  • 01.08.2022 11:13
  • Güncelleme: 01.08.2022 12:25
Hale Nur Göktaş, Kayseri Atletikspor'da
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Atletikspor Kulübü, Generali Sigorta Sakarya Voleybol forması giyen orta oyuncu Hale Nur Göktaş’ı kadrosuna kattı.

SigortaShop Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Kayseri Atletikspor, yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Mavi beyazlılar dış transferde Generali Sigorta Sakarya Voleybol forma giyen orta oyuncu Hale Nur Göktaş’ı renklerine bağladı. Kayseri Atletikspor Kulübünden yapılan açıklamada; “Ailene hoş geldin Hale Nur Göktaş. TVF Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden sultanlarımıza takviye. 1999 doğumlu orta oyuncu Hale Nur Göktaş önümüzdeki sezon takımımızın formasını terletecek. Transfer hayırlı olsun” denildi.

Öte yandan Kayseri Atletikspor Voleybol takımı dış transferde 8 ismi kadrosuna kattı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, GP Yahyalı Etabı ile devam etti

Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, GP Yahyalı Etabı ile devam etti

Kayseri itfaiyesi Temmuz'da 912 olaya müdahale etti

Kayseri itfaiyesi Temmuz'da 912 olaya müdahale etti

Doğa Kampına ilgi yoğun

Doğa Kampına ilgi yoğun

28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı Yapıldı

28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı Yapıldı

Melikgazi Belediyesi Temizlik Çalışmalarında Sınır Tanımıyor

Melikgazi Belediyesi Temizlik Çalışmalarında Sınır Tanımıyor

Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaza Ağustos zammı

Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaza Ağustos zammı

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

5
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

6
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri Üniversitesi tercih döneminde yeni öğrencilerini bekliyor

Kayseri Üniversitesi tercih döneminde yeni öğrencilerini bekliyor

Güven Timlerinden sıkı denetim

Güven Timlerinden sıkı denetim

DAHA FAZLA
Kiracısını tehdit eden ev sahiplerine 'kiracıdan ve evden uzaklaştırma' cezası önerisi

Kiracısını tehdit eden ev sahiplerine 'kiracıdan ve evden uzaklaştırma' cezası önerisi

Gençler seyahati çok sevdi

Gençler seyahati çok sevdi

Güven timleri güven veriyor

Güven timleri güven veriyor

AGÜ, İl Göç İdaresi ve SGDD-ASAM ile İş Birliği Protokolü

AGÜ, İl Göç İdaresi ve SGDD-ASAM ile İş Birliği Protokolü

Kocasinan'da Geri Dönüşüm Rekoru

Kocasinan'da Geri Dönüşüm Rekoru