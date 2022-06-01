El emeği göz nuru ürünler sergilendi

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' dahilinde hazırlanan sergi açılış töreni düzenlendi.

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  • 01.06.2022 14:20
  • Güncelleme: 01.06.2022 14:20
El emeği göz nuru ürünler sergilendi
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Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ dahilinde hazırlanan sergi açılış töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen açılış törenine, Yozgat Valisi Ziya Polat ve Eşi Filiz Polat, Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenler, öğrenciler ve Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerleri katıldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat ve davetliler kursiyerlerin yaptıkları ürünleri inceleyerek bilgi aldı.

Vali Polat sergi açılışı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada; “ Yavaş Yavaş eğitim öğretim yılının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sadece yaygın değil örgün eğitimde de ilimizde güzel işlerin yapıldığını göstermek için Halk Eğitim Merkezimizin Yozgat Merkezde ki kurslarını ve kurslarda üretilen ürünlerin sergisini açtık. 7 bin 500 kişiye bu sene eğitim ve kurslar verdik hedefimiz minimum yüzde 10 her sene nüfusumuzun yüzde 10’una Halk Eğitim Merkezinin kurslarında ürün üretmesini sağlamak çocuklarımızda Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ki kurslarımıza dahil etmek. Önümüzde ki günler içerisinde yaz ayında ne yapabiliriz onun çalışmasını yapacağız. Spor kursları, Halk Eğitim Kursları çocuklarımızın yaz aylarında telefondan ve kafelerden uzak tutmak evlerden uzak tutmak çocuklarımızı spor merkezlerine Halk Eğitim kurslarına yaşam alanlarına çekmemiz lazım. Kamu kurumu olarak değil Belediyemiz ve STK’larımız da bu işin içine ortak edeceğiz. Emek veren kurslara katılan kurslarda üreticilik yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah artarak devam etmemiz gerektiğini belirtiyorum” diye konuştu.

İHA

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