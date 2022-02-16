El emeği göz nuru sergisi

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nde yapılan el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

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  • 16.02.2022 15:30
  • Güncelleme: 16.02.2022 15:44
El emeği göz nuru sergisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü’nde yapılan el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Bir alışveriş merkezindeki serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik yaptı. ‘Seyyid Burhaneddin Hamuşanından Yansımalar’ ve ‘Pandeminin Hayatımıza Yansımaları’ Projesinde yapılan 22 eserin yer aldığı sergiye, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Olgunlaşma Enstitümüz, bugün bize 2 tane çalışmamızı sunacaklar. Olgunlaşma Enstitülerimiz çok fazla bilinen kurumlarımız olmamalarına rağmen aslında çok özverili çalışan bir kurum. Bizim geleneksel sanatlarımızı araştıran, inceleyen bunların tanıtımını ulusal ve uluslararası arenada yapan çok önemli kurumlarımız. Kendilerini kutluyorum” dedi.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İsmail Küçük de, “Sergimizi 2019 yılında bitirmiş olduğumuz Seyyid Burhanettin mezarlığındaki mezar işlemelerini gün yüzüne çıkartmak ve insanlarımıza tanıtmak, manevi değerlerimizi ve dinamitlerimizi tanıtmak için yaptık. Cam işlemelerimiz var. Mezarların üzerindeki geleneksel Türk motiflerini cam sanatında uygulayarak tekrardan gün yüzüne çıkartmayı sağladık. Bir başka projemiz de ise pandemiden dolayı hayatımıza giren maskenin bir estetiğe dönüşmesi ve farkındalık yaratmasını sağlamak oldu. Asıl amacımız orada maske takmanın sağlıkçılarımız açısından önemini vurgulamak, onlara destek olmak ve devletimizin almış olduğu kararlara destek olmak amacıyla yine maskelerin üzerinde geleneksel Türk motiflerini kullanarak halkımıza sunduk. 2 ayrı projede toplamda 22 eser var”” diye konuştu.

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İHA

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