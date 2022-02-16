Başkan Yalçın'dan Karakılıç için taziye mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 92 yaşında vefat eden Celalettin Karakılıç için taziye mesajı yayımladı.

PAYLAŞ
  • 16.02.2022 15:22
  • Güncelleme: 16.02.2022 17:28
Başkan Yalçın'dan Karakılıç için taziye mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 92 yaşında vefat eden Celalettin Karakılıç için taziye mesajı yayımladı.

Kayseri’nin yetiştirdiği önemli ilim adamlarından ve İmam Hatip Lisesi eski müdürlerinden Celalettin Karakılıç 92 yaşında vefat etti. Talas Altıntepe Camiinin banisi de olan ve hayatını İslam’a hizmete ve öğrenci yetiştirmeye adayan Celalettin Karakılıç’ın vefatını sosyal medya hesabından duyuran Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Kur’an aşığı, ilim erbabı Talaslı hemşehrimiz Celaleddin Karakılıç hocamız vefat etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığında Daire Başkanlığı ve Kayseri İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş değerli hocama Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun” ifadelerine yer verdi.

Merhum Karakılıç’ın cenazesi, yarın olduğu Altıntepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazın ardından Cemil Baba Mezarlığı’na defnedilecek.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İyi Partili başkan Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

İyi Partili başkan Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun

En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun

FMG Spor Lisesi Türkiye Finalleri'nde

FMG Spor Lisesi Türkiye Finalleri'nde

Gençlik Meclisi, yeni kurulan okul kütüphanesine destek verdi

Gençlik Meclisi, yeni kurulan okul kütüphanesine destek verdi

Yeşilhisarlı lokantacıdan örnek davranış

Yeşilhisarlı lokantacıdan örnek davranış

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Fatma Özdemir: 'Covid ya da ağır zatürre sonrası akciğerde büzüşme olabilir'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Fatma Özdemir: “Covid ya da ağır zatürre sonrası akciğerde büzüşme olabilir”

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

3
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

6
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İntihar girişimi

İntihar girişimi

Şeffaf Oda'da renkli görüntüler

Şeffaf Oda'da renkli görüntüler

DAHA FAZLA
El emeği göz nuru sergisi

El emeği göz nuru sergisi

Başkan Yalçın'dan Karakılıç için taziye mesajı

Başkan Yalçın'dan Karakılıç için taziye mesajı

Kayseri dart takımları Türkiye Finali'nde

Kayseri dart takımları Türkiye Finali'nde

MHP'li Özdemir: 'Türkiye, küresel gelişmelerde neticeyi tayin edebilecek kadar büyük bir ülkedir'

MHP'li Özdemir: 'Türkiye, küresel gelişmelerde neticeyi tayin edebilecek kadar büyük bir ülkedir'

BAE Büyükelçisi'nden KAYMEK kursiyerlerine destek

BAE Büyükelçisi'nden KAYMEK kursiyerlerine destek