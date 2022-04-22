Ekrem Ünal “Kanser oruç tutmuyor”

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan vatandaşlar kan vermekten çekindikleri için kan stoklarında azalmalar meydana geliyor. Kansere Karşı Birlikte (KANKA) Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ekrem Ünal ise Erciyes Üniversitesi Kan Bankası’nda iftardan sonra da hizmet verildiğinin altını çizdi. Kanserin oruç tutmadığına değinin Ünal, “Bizim hastalarımız kemik iliği nakli için birçok ilden gelen hastamız var. Bu hastaların her birinin kana ihtiyacı oluyor. Kan verme konusunda halkımız gerçekten çok duyarlı ama Ramazan Ayında insanların oruç tutması nedeniyle kan stoklarımızda ciddi bir düşüş oluyor. Bizler bu düşüşler nedeniyle bütün halkımızı kan bağışına davet ediyoruz. Bizler kan bankasında bu sorunu gidermek için bir etkinlik yapıyoruz. İftardan sonra insanalar geliyorlar. Ramazan Ayı aynı zamanda zekât dediğimiz zenginlerin maddi olarak fakirlere destek verdiği bir ay. Bunun gibi kan ihtiyacı olanlara halkımızın destek vermesi için Erciyes Üniversitesi Kan Bankası’na davet ediyoruz. Hastanede yatan kanserli çocukların her birinin sizin yardımınıza, kanlarınıza ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

“HALKIMIZI İFTARDAN SONRA KAN VERMEYE BEKLİYORUZ”

İftardan sonra hizmet verilmeye devam edildiğini belirten Ünal, “Susuz kalmamızdan dolayı oruçluyken kan vermek biraz sıkıntılı olabiliyor. Biz bu nedenle hastanın karnının tok olmasını istiyoruz. Bizim hizmetimiz her zaman açık, buraya erkesi bekliyoruz. Oruç tutan vatandaşlarımızı iftardan sonra kan merkezimize davet ediyoruz. Biz buna yönelik tedbirlerimizi alıp ekibimizi kurduk. Biz zaten gün içerisinde sürekli hizmet veriyoruz. İftardan sonra da halkımıza saat 10:30’a kadar bekliyoruz” diye konuştu.