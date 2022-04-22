Altınokta Körler Derneği Kayseri’de görme engelli bireyler için etkinlikler yapmaya devam ediyor. 1991 yılından beri Kayseri’de hizmet veren dernek yeni bir faaliyete imza atacak. Altınokta Körler Derneği üyelerine özel ücretsiz yüzme kursu düzenleyecek. Altınokta Körler Derneği başkanı Murat Atmaca, “Altınokta Körler Derneği olarak Kayseri’de 1991 yılından beri hizmet veriyoruz. Bende yaklaşık 9 aydır burada görev yapıyorum. Göreve geldiğim ilk günlerde İŞKUR ile görüşerek birçok engelli vatandaşa iş imkânı sunmaya çalıştık. Daha sonra 20'inci Eğitim Şurasına katılarak bizim okullarda yaşadığımız sıkıntıları gidermeye çalıştık. E-KPSS kursu düzenledik. Bu kurs engellilerin işe yerleştirilmesi için izleyebileceği en güzel yol diyebiliriz” diye konuştu.

“KAYSERİ’DE 5 BİN GÖRME ENGELLİ BİREY VAR”

Üye sayısının engelli birey sayısına göre az olduğunun altını çizen Atmaca, “Derneğimizde engelli vatandaşların geleceği güzel bir ortam var. Kayseri’de 450 üyemiz mevcut fakat bizler kentte 5 bin tane görme engelli birey olduğunu biliyoruz. Yüzde 40 ve üzeri engelli arkadaşlarımızın derneğimize gelerek üye olmalarını istiyorum. Onlar üye başvurularını yaptıkları zaman sosyal, kültürel ve rehabilitasyon amaçlı bir çok hizmetten faydalanabilir” ifadelerini kullandı.

“GÖRME ENGELLİLER İÇİN YÜZME KURSU YAPACAĞIZ”

Yüzme kursuna görme engelli bireyleri davet eden Atmaca, “Bu hafta yeni bir çalışmaya imza attık. Görme engelliler için yüzme kursu yapacağız. Görme engelli bireyler yüzme kursuna gidip özel hocalar eşliğinde yüzme öğrenecekler. Engelli bireyler derneğimize gelerek her türlü faaliyetten yararlanabilirler. Başvuruların yeni başlamasına rağmen talep gerçekten çok güzel” diye konuştu.