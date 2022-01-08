Ekonomist Ender Özerdem: 'Petrolün bu fiyatlarını sadece birkaç aile belirliyor'

Ekonomist Ender Özerdem, artan petrol fiyatlarıyla ilgili olarak, 'Petrolün bu fiyatlarını sadece birkaç aile belirliyor' dedi.

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  • 08.01.2022 15:34
  • Güncelleme: 08.01.2022 15:49
Ekonomist Ender Özerdem: 'Petrolün bu fiyatlarını sadece birkaç aile belirliyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ekonomist Ender Özerdem, artan petrol fiyatlarıyla ilgili olarak, “Petrolün bu fiyatlarını sadece birkaç aile belirliyor” dedi.

Ekonomist Ender Özerdem, Bilgiyurdu Derneği tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin ekonomi sorunu’ başlıklı konferansa katıldı. Burada konuşan Özerdem, artan petrol fiyatlarıyla ilgili olarak, “Petrolü elinde tutan güçler petrolü size 20 dolardan veya 80 dolardan satarken bazı bahaneler sunmak zorundadır. Dünyada tüketimi düştü de, onun için fiyatı artıyor denilir. Dünya üzerinde petrolün bu fiyatlarını sadece birkaç aile belirliyor. Petrolü ve madenleri çok ucuzlatırsanız ucuz petrolü ve ucuz madeni kullanan Çin dünyada çok güçlenir. Çünkü Çin bunların tüketimini yapmaktadır. Çin’in dünyada fazla güçlendiği Amerika’ya zarar vereceği için tekrar emtia dediğimiz madenlerin fiyatlarını yükseltmek zorundasınız. Yüksek fiyatta doğalgaz petrol satımı 5 seneye yaklaştığında Rusya bu işten çok para kazanmaya başlar. Çok para kazanınca Rusya’nın ekonomisi düzelir, Çin ile Rusya’nın arasındaki dengeyi sağlamak için 5 yıl ucuzlatıp, Çin güçlendiğinde de tekrar fiyatları yükseltip çöken ekonomisini tamir etmek için Rusya’ya zaman tanımanız gerekir” dedi.

‘Petrolün maliyetine yaklaştığınızda Rus ekonomisini çökertirsiniz’ diyen Özerdem, “Şuanda dünyadaki emtia fiyatları çok yüksek olduğu için Rusya bu parayı kullandığından dolayı bölgedeki gücü artmaya başlamıştır. Gerek Türkiye ilişkiler, gerekse Ukrayna ve Kazakistan’daki rolleri büyümüştür ama Rusya’ya gerekli ders verilecek ve bu yıl içerisinde petrol ve emtia fiyatları bana göre düşecektir” ifadelerini kullandı.

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İHA

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