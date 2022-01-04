Ekmekte sessiz fiyat artışı

Kayseri'de 1.50 TL olan 200 gram somun ekmek 2 TL oldu.

PAYLAŞ
  • 04.01.2022 10:36
  • Güncelleme: 04.01.2022 12:14
Ekmekte sessiz fiyat artışı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 1.50 TL olan 200 gram somun ekmek 2 TL oldu.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) internet sitesinde ’Fırın Fiyat Tarifesi’ başlığıyla yayınlanan toplantı kararında; "Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu toplantısında merkez fırın esnafı ücret tarifelerinin tespiti müzakere edildi. Geçim endeksleri ve girdi fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak yeni tarife cetvellerinin onaylanarak yürürlüğe konulmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi. Bu kararla 1.5 TL olan 200 gram somun ekmek fiyatı 2 TL olurken diğer fiyatlar ise şu şekilde belirlendi;

180 gram pide 2 TL, 360 gram çifte pide 4 TL, 120 gram pide sandviç dürüm ekmeği 1.50 TL, 150 gram lavaş dürüm ekmeği 2 TL, 300 gram lavaş dürüm ekmeği 4 TL, 250 gram tam buğday ekmeği 5 TL, 250 gram kepekli ekmek 5 TL, 250 gram mısır ekmeği 5 TL, 200 gram kıymalı pişirme ücreti 3 TL, küçük güveç pişirme ücreti 15 TL, 400 gram tahinli ekmek 7.50, 400 gram yağlı ekmek 6.50 TL, 100 gram susamlı simit 3 TL, kete ve poğaça 3.50 TL.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
15 hırsızlık olayının şüphelisi 9 kişi yakalandı

15 hırsızlık olayının şüphelisi 9 kişi yakalandı

Amca çocuklarının miras kavgasında ölü sayısı 3 oldu

Amca çocuklarının miras kavgasında ölü sayısı 3 oldu

Kocasinan, yılın ilk meclis toplantısını yaptı

Kocasinan, yılın ilk meclis toplantısını yaptı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Haksız kazanç sağlayan 21 işyerine işlem yapıldı

Haksız kazanç sağlayan 21 işyerine işlem yapıldı

Çok Okunanlar
1
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

2
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

3
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

4
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

5
Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

6
Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi, Ulusal Mimari Projesi Panel konusu oldu

Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi, Ulusal Mimari Projesi Panel konusu oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Genç Kickboksçu bıçaklanarak öldürüldü

Genç Kickboksçu bıçaklanarak öldürüldü

Cinayete kurban giden 3 kişi yan yana defnedildi

Cinayete kurban giden 3 kişi yan yana defnedildi

DAHA FAZLA
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021'de 8 ödül aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021'de 8 ödül aldı

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Talas'ta yılın ilk meclis toplantısı

Talas'ta yılın ilk meclis toplantısı

Berna Gözbaşı: 'Kaliteli bir kadromuz var'

Berna Gözbaşı: 'Kaliteli bir kadromuz var'

Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı

Jandarma’daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı