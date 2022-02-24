Ekmekte iki kez ertelenen zam, yarın uygulanacak

Fırıncılar ve Uncular Odası ile Kayseri Ticaret Odası’na bağlı faaliyet gösteren fırınlar, un, maya, enerji, işçilik ve diğer girdi maliyetlerini gerekçe göstererek zam talebinde bulunmuştu. Zam kararları, 25 Ocak’ta kabul edilmişti. KTO’ya bağlı fırınların zam talebi, önceki günlerde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’dan döndü. Fırıncılar ve Uncular Odası tarafından alınan zam kararı ise, fırıncı esnafından alınan bilgiye göre Cuma gününden itibaren uygulanacak. Fırıncılar ve Uncular Odası’nın aldığı zam kararı daha önce iki kez ertelenmişti. Oda, kendisine bağlı fırınlara yeni zam tarifesini uygulamaları yönünde mesaj gönderdi. Alınan zam kararı yarından itibaren uygulanacak.

SON 5,5 AYDA 3’ÜNCÜ ZAM

Kayseri’de son 5,5 ayda ekmek başta olmak üzere unlu mamullere 3’üncü defa zam yapılmış oldu. 1 Eylül 2021 ve 23 Aralık 2021 tarihlerinde ayrı ayrı iki defa zam gelmişti. 1,5 lira olan 200 gram somun ekmek önce 1,75 liraya ve ardından 2 liraya yükselmişti. Son zam talebinin yarın yürürlüğe girmesiyle ekmek 2,5 liraya çıkacak.

SON ZAMLI TARİFE

Fırınlarda Cuma günü uygulanacak zamlı ekmek ve unlu mamullerin güncel fiyatları ise şu şekilde olacak:

200 gram somun ekmek: 2,5 lira

180 gram pide ekmek: 2,5 lira

360 gram çifte pide: 5 lira

150 gram lavaş ve dürüm ekmeği (tekli): 2,5 lira

200 gram tam buğday ekmeği: 3 lira

200 gram kepekli ekmek: 3 lira

200 gram mısır ekmeği: 3 lira

200 gram kıymalı, peynirli, sucuklu, patatesli hamuru ve pişirme ücreti: 3 lira

Küçük güveç pişirme ücreti: 15 lira

Büyük güveç pişirme ücreti: 20 lira

400 gram tahinli ekmek: 7,5 lira

400 gram yağlı ekmek: 6,5 lira

90 gram susamlı simit: 3,5 lira

90 gram açma simit (yağlı): 3,5 lira

110 gram kete (içsiz): 3,5 lira

85 gram poğaça (sade): 3,5 lira

50 gram roll ekmek (ambalajlı): 0,75 lira

140 gram içli Kayseri ketesi: 4 lira.