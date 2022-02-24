Hırsızlar bu kez odun çaldı, aileler tedirgin

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde hırsız paniği yaşanıyor. Şerife Bayrak'ın (52) yaklaşık 2 ton odununu çalan hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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  • 24.02.2022 11:36
  • Güncelleme: 24.02.2022 11:36
Hırsızlar bu kez odun çaldı, aileler tedirgin

Olay, Yeşilhisar ilçesine bağlı Köşk Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde kimliği henüz belli olmayan kişi ya da kişiler Şerife Bayrak’a ait odunları çaldı. Şikayet üzerine inceleme başlatan polis, fail ya da faillerin yakalanması için delil topladı. 

Hırsızlık olayları nedeniyle endişeli olduklarını belirten Şerife Bayrak, aynı hırsız ya da hırsızların mahallede dolaştığını iddia etti. Bayrak, “Hepimiz dışarı çıkmaya korkar olduk. Çamaşır sererken veya sobaya odun alırken endişe yaşıyoruz. Özellikle geceleri komşularımız nöbet tutuyor. Bu kış gününde 2 ton odunum çalındı, ne yapacağımızı şaşırdık. Can güvenliğimiz de yok. Şu anda evinde olmayan bir komşumuzun da evine girmeye çalışmışlar. Tedirginiz. Suçluların bir an önce yakalanmasını istiyoruz” diye konuştu.

1ha

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