Ekipleri harekete geçiren görüntü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki barajda toplu balık ölümü şeklinde yapılan ihbarın, balıkların sıcak sudaki kümelenmesi olduğu ortaya çıktı.

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  • 28.03.2022 11:49
  • Güncelleme: 28.03.2022 12:08
Ekipleri harekete geçiren görüntü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yahyalı ilçesindeki barajda toplu balık ölümü şeklinde yapılan ihbarın, balıkların sıcak sudaki kümelenmesi olduğu ortaya çıktı.

Yahyalı ilçesine bağlı Ağcaşar Mahallesi’nde bulunan Ağcaşar Barajı’nda bir vatandaş balıkların kıyıya vurduğunu ve toplu balık ölümü olduğunu söyleyerek, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi. Görüntü üzerine harekete geçen ekipler, baraja giderek incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İlimiz Yahyalı İlçesi Ağcaşar Mahallesi Ağcaşar Baraj Gönlünde görülen balık ölümleri üzerine, Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğü ile Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri 26.03.2022 tarihi saat 10:15 sularında bölgeye gidilmiştir. Baraj gölü kıyı kenar hattı boyunca ihbar görüntülerinde yer alan balık kümelenmesine rastlanılmamıştır. Yer yer görülen az sayıda ( toplam 9-10 adet) ölü balık üzerinde yapılan incelemede, numune alımına elverişli olmadıkları ve yakın tarihte (7 gün içinde) ölmedikleri anlaşılmıştır. Baraj gölü balık popülasyonu genellikle sazan ve sazangillerdir. Olayın meydana geldiği bildirilen bölgede farklı sıcaklık derecelerinde bazik su kaynakları sıcaklık tabakalaşması olmasına neden olduğu değerlendirilmiştir. Bu nedenle yaşanan balık kümelenmesine rağmen yoğun balık ölümlerine neden olmadığı, kurak geçen yıl ortalamasına göre çekilen baraj gölünün bu kısmında görülen sığlaşmaya göre normal olduğu, havaların ısınmasıyla birlikte doğal ekosistemine dönüleceği değerlendirilmiştir. Bölgeye yakın olan maden ocağı incelendiğinde, tesislerin yılbaşından itibaren kapalı oldukları görülmüş, çökeltme havuzlarının ve filtrasyonların temizliğinin son yapılma tarihleri ile havuzların sızdırmazlığı kontrol edilmiştir. Baraj Gönlünde ve gölü besleyen kaynak sularından numune alınmış ve yerinde ölçümleri yapılmıştır; Çınar mevkiinden kaynağın pH: 11.2 sıcaklık: 10.8C ölçülmüştür. Ilık su mevkiinde kaynak suyu pH: 9.7 sıcaklık: 16C ölçülmüştür. Baraj gölü yüzey suyu ise pH: 8.9 sıcaklık: 7.3C olarak ölçülmüştür. Kaynaklardan kirletici analizleri için su numunesi alınmış olup, gözlem için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ağcaşar Mahallesi sakinlerine bilgi verilmiştir. Anılan olayın tekrarlanması halinde canlı balık numunesi alınarak ayrıca ilgili Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilecektir" denildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplu balık ölümleri ihbarı gelen Yahyalı ilçesi Ağcaşar Baraj Gönlünde, ihbardaki olumsuz görüntülere rağmen korkulan toplu ölüm olarak değerlendiremeyeceğimiz bir olay yaşanmıştır. Balıkların gölü besleyen sıcak suya doğru hareketleri olmuş ve gölün topoğrafik yapısından kaynaklı balıkların sıkışması, kümelenmesi şeklinde bir durum yaşandığı anlaşılmaktadır. Baraj gölünden ve besleyen kaynaklardan, numuneler alarak incelemeler ve araştırmalar devam ediyor" dedi.

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İHA

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