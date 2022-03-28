Başkan Büyükkılıç, kültür sanata 27.5 milyon TL yatırım yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 yıl içerisinde tiyatro dhil kültür sanat faaliyetleri, etkinlikleri ve projelerine 27.5 milyon TL harcarken, bu zamana kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 250'ye yakın tiyatro gösterimini yaklaşık 200 bin tiyatrosever izledi.

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  • 28.03.2022 11:17
  • Güncelleme: 28.03.2022 11:25
Başkan Büyükkılıç, kültür sanata 27.5 milyon TL yatırım yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 yıl içerisinde tiyatro dâhil kültür sanat faaliyetleri, etkinlikleri ve projelerine 27.5 milyon TL harcarken, bu zamana kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 250’ye yakın tiyatro gösterimini yaklaşık 200 bin tiyatrosever izledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, kültür sanat alanında yaptıkları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projelerle açık hava müzesi konumunda olan Kayseri’yi kültür sanatın merkezi yapacaklarını belirterek, “Kadim kentimiz eşsiz tarihi ve doğal zenginliklere, paha biçilemez bir mirasa sahip. Böylesi bir kente kültür sanatın merkezi olarak anılmak yakışır” dedi.

“KÜLTÜR SANATA 27 MİLYON 500 BİN TL BÜTÇE AYIRDIK”

Büyükşehir Belediyesi olarak, Kültür sanata özel bir önem verdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Tüm tarihi ve kültürel mirasın bizlere ulaşmasında başrole sahip sanat olmazsa olmazımızdır. Yerel yöneticiler olarak bizler bu konuda hemşehrilerimizin kültür sanatla iç içe olması için gayret gösteriyoruz. Ankara’daki girişim ve çabalarımızla çok önemli bir sanatın, oyuncu ve izleyiciyi aynı duygular etrafında buluşturan tiyatro sanatının, en güzel şekilde icra edildiği Devlet Tiyatrosunu şehrimize kazandırdık. Kayseri Devlet Tiyatro’sunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi olarak konservatuarımızla tiyatro dalında ve birçok sanat dalında hizmet veriyoruz. İçerisinde tiyatro faaliyetlerinin de olduğu kültür sanat etkinliklerine, 2019 yılından bu yana 3 yılda 27 milyon 500 bin TL bütçe ayırdık” diye konuştu.

“TİYATROLARDAN YILDA ORTALAMA 250 BİN KİŞİ YARARLANDI”

Tiyatronun komedi, trajedi, dram, meddah, orta oyunu gibi modern ve geleneksel Türk tiyatrosu türleri ile hayatı ve insanı anlattığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Tiyatrolarımızdan bu zamana kadar yaklaşık 200 bin kişi yararlandı ve Belediyemiz tarafından düzenlenen 250’ye yakın tiyatro gösterimlerine ortalama 800 kişi katıldı. Kültür Sanat Eğitim ve Spor Faaliyetleri dalında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almış bir belediye olarak, şehrimizde kültür sanat faaliyetlerimiz aralıksız şekilde sürecek” şeklinde konuştu.

Tiyatro sanatının topluma yön verebilme kültürel, milli ve manevi değerleri aktarmak gibi önemli bir özelliğinin bulunduğunu belirten Büyükkılıç, “Böylesi özel ve kıymetli bir sanatı icra eden tarihi, kültürel, milli ve manevi değerlerimizle topluma örnek olarak sanatımıza çok değerli katkılar sunan tüm sanatçılarımıza minnet duyuyor, şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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İHA

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