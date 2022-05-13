Eczacı Odası Başkanı Akın: “Sağlık okur yazarlığı düzeyinin yükselmesi için çalışıyoruz”

Kayseri’de 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla bir alışveriş merkezinde vatandaşları bilinçlendirmek adına stant kuruldu. Burada Eczacılık Fakültesi öğrencileri doğru ilaç kullanımı, gıda takviyesi ve ilaçların eczaneden güvenli bir şekilde alınması konusunda bilgilendirmeler yaptı. Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın ise bilimsel eczacılığın 183’üncü yılını kutlayarak, halkı eczane, eczacı ve ilaçlar konusunda bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

‘PANDEMİ DÖNEMİNDE ECZACILAR EN ÖNDE DURAN PİYADELERDİ’

Covid-19 salgını sürecinde eczacıların en önde duran piyadeler olarak görev yaptığını anımsatan Akın, Kayseri’de 546 eczanenin bulunduğunu ve 806 üyelerini mevcut olduğunu aktardı. Akın, “Bu yıl bilimsel eczacılığın 183’üncü yılını kutluyoruz. Aynı zamanda da odamızın kuruluşunun 50’nci yılı. Bu nedenle bizim için ayrı bir önemi var. 1972 yılında 86 üyeyle kurulmuş bir odadan bahsediyoruz. Günümüze geldiğinde ise yaklaşık 806 üyemiz, 546 tane de eczanemiz mevcut. Pandemi döneminde eczacılar çok yoğun mesai sarf ettiler. En öndeki piyadelerdi. 14 Mayıs vesilesiyle birçok etkinliğimiz oldu ve şimdi de alışveriş merkezinde öğrenci meslektaşlarımızla birlikte stant açılışı gerçekleştirdik. Vatandaşımıza farkındalık yaratmak, bilgi vermek amacıyla burada bulunuyoruz. Sağlık okur yazarlığının düşük olduğu ülkemizde bu tür eğitimlerin, bilgilendirmelerin gerekli olduğunu defalarca kez söyledik. Bundan sonra da bu tür bilgilendirmelerimiz devam edecektir. Vatandaşlara eczane, eczacı ve ilaçlar konusunda bilgiler vermeye ve tanıtmaya çalışıyoruz. Umarım faydalı oluruz” diye konuştu.

Kayseri Eczacı Odası Gençlik Komisyonu Kurucu Başkanı Beyza Genç ise, daha güzel çalışmalar yapmayı planladıklarını söyledi.

‘İNSANLARI BİLİNÇLİ VE DOĞRU İLAÇ KULLANMAYA DAVET EDİYORUZ’

Eczacı Odası Gençlik Komisyonu Dış İlişkiler Koordinatörü Gülen Kara da, “Burada insanlara eczacılık hakkında eczacılığın insanlarla kurduğu sağlık danışmanı hattında bir şeyler anlatıp insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda insanların bitki çayları, gıda takviyeler ve ilaçların kullanımı hakkında en yakın danışmanın eczacılar olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Özellikle Covid-19 sonrasında insanların gıda takviyelerini daha fazla kullandığını görüyoruz. Bu tavsiye ettiğimiz şeyler değil, nerede ne şekilde üretildiğini bilmiyoruz. İnsanları bilinçli ve doğru ilaç kullanımına davet ediyoruz” şeklinde konuştu.