Dürüm fiyatları güncellendi

Kayseri'de et ve tavuk dürümlerinde fiyat güncellemesine gidildi. Yeni belirlenen fiyat tarifesinde tavuk dürüm 30 lira olarak belirlendi.

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  • 29.01.2022 14:17
  • Güncelleme: 29.01.2022 14:17
Dürüm fiyatları güncellendi

 Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası, güncellenen dürüm fiyat tarifesini duyurdu. Yeni fiyat tarifesine göre, et dürüm fiyatı 45 liraya, tavuk dürüm fiyatı 30 liraya, et tantuni dürüm 40 liraya, tavuk tantuni dürüm 25 liraya, piliç şiş dürüm 35 liraya, adana dürüm fiyatı ise 40 liraya yükseldi.

Fiyatların artmasına gerekçe olarak, et fiyatları başta olmak üzere maliyetlerin yükselmesi gösterildi.

BGC

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