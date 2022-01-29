Melikgazi'den çocuklara özel etkinlikler

Yarıyıl tatilinde olan öğrencileri sevindirecek bir dizi program yapan Melikgazi Belediyesi, sömestr etkinliği düzenledi. Birbirinden eğlenceli tiyatro, konser ve gösteriler çocuklarla buluşacak.

Yarıyıl tatili süresince belediyeye bağlı 2 tesiste öğrenciler için kültürel, sanatsal etkinlikler ve eğitsel atölyeler olacak. Öğrenciler için hem eğitici hem eğlendiren etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çocuklarımız evde sıkılmasın diye birçok tesisimizde onlar için organizasyonlar hazırladık. Necip Fazıl Kısakürek ve Tınaztepe Sosyal Tesislerimizde düzenlenecek olan etkinlikte workshoplar, maskot bando, zumba, mini konser, ilizyon, yoga, Hacivat ve karagöz, kukla olacak. Tatili doyasıya yaşamanız eğitici ve eğlenceli etkinlikler, konserler, bando takımları, tiyatro gibi etkinlikler ile tatil gibi tatil sizleri bekliyor. Yoğun bir ders döneminden sonra öğrencilerimiz gönüllerince eğlensinler istedik. Bu vesileyle çocuklarımızın aynı zamanda yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

Etkinlikler hakkında bilgiler veren Palancıoğlu, “Etkinliklerimiz 3 Şubat Perşembe günü saat 13.00 ve 17.00 saatleri arasında Tınaztepe Sosyal Tesislerinde, 4 Şubat Cuma günü ise Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisimizde yine saat 13.00 ile 17.00 arasında olacak. Etkinliklere katılmak üzere www.melikgazi.bel.tr adresinden online kayıt yaptırabilirsiniz. Haydi çocuklar hepinizi bekliyorum dedi.