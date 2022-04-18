Dünya'da yetişkin nüfusun 5'te biri uyuşturucu kullanıyor

Sivas'ta düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı'nda açıklanan rakamlara göre Sivas'ta geçtiğimiz yıl bir önceki yıla oranla yakalanan uyuşturucu miktarı ikiye katlandı.

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  • 18.04.2022 12:20
  • Güncelleme: 18.04.2022 12:20
Dünya'da yetişkin nüfusun 5'te biri uyuşturucu kullanıyor
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Sivas’ta düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’nda açıklanan rakamlara göre Sivas’ta geçtiğimiz yıl bir önceki yıla oranla yakalanan uyuşturucu miktarı ikiye katlandı.

Sağlık Bakanlığı’nın uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ’Ben Olsaydım’ sloganı ile geliştirdiği proje dahilinde Sivas’ta da 3 gün sürecek ’Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’ başlatıldı. Sivas Öğretmen Evinde İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı çalıştaya, güvenlik birimlerinin ilgili sorumluları, uzmanlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve diğer paydaşlar katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, bağımlılığı dört ana başlıkta ele aldıklarını belirtip bunları; alkol, sigara, diğer maddeler ve teknoloji bağımlılığı olarak sıraladı. Dört grupta çalıştaylar düzenleneceğini belirten Moğulkoç, üç gün sürecek çalıştayda toplumun tüm katmanlarının fikirlerini almayı amaçladıklarını ifade etti.

Verimli bir çalıştay olacak

Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı konuşmada çalıştayın verimli geçmesini arzuladıklarını belirtip, “Bağımlılıkla mücadelede çözüm yollarını belirlemek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Komisyonumuzdaki temsilciler başta olmak üzere, akademisyenlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve bağımlılıkla mücadelemize katkı sağlayacak kişiler, kurumlar ve gönüllülerimizle birlikte bu çalıştayımızı gerçekleştireceğiz.” dedi.

İkiye katlandı

Sivas, Türkiye ve dünyada uyuşturucu kullanımına dair rakamların paylaşıldığı Çalıştay uyuşturucu kullanımının geldiği boyutu gözler önüne serdi. Sivas’ta geçtiğimiz yıl bir önceki yıla oranla ele geçirilen uyuşturucu miktarının ikiye katlandığı görüldü. 2020 yılında polis ve jandarma mıntıkalarında yapılan uygulamalarda piyasa değeri 515 bin 850 TY değerinde 5 kilo 870 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2021 yılında yaklaşık yüzde 110’luk artışla piyasa değeri 1 milyon 122 bin TL olan 12 kilo 219 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Artışta uyuşturucu kullanımındaki artışın yanı sıra kolluk kuvvetlerinin sıkı çalışmasının da etkisi bulunuyor. Çalıştayda yapılan konuşmalarda Birleşmiş Milletlerin 2020 yılı raporlarına göre dünyada 269 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı açıklandı. Bu rakam dünyadaki yetişkin nüfusun 5’te birine denk geliyor.

İHA

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