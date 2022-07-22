Dr. Ekrem Karakaya’ya ‘şehit’ ünvanı verildi

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Doktor Ekrem Karakaya’yı anma töreninde konuşma yaptı. Koç konuşmasında, “Şehidimizin ailesi artık yüce devletimize emanet. Ekrem kardeşimize devletimiz 'şehit' unvanı verdi. Bundan sonra eşi ve kıymetli evlatları şehit yakını olarak devletimizin ve milletimizin şemsiyesi altında ömür boyu korunacaklar” dedi.

Koç, hayatını kaybeden Doktor Ekrem Karakaya’ya ‘şehit’ unvanı verildiğini söyledi. Koç, konuyla ilgili “Şehidimizin ailesi artık yüce devletimize emanet. Ekrem kardeşimize devletimiz 'şehit' unvanı verdi. Bundan sonra eşi ve kıymetli evlatları şehit yakını olarak devletimizin ve milletimizin şemsiyesi altında ömür boyu korunacaklar" dedi. Şehit Karakaya'nın adının Konya'da bazı sağlık tesislerine ve caddelere verilerek yaşatılacağını da belirten Koç, "Şehidimizin adını yaşatma adına devlet büyüklerimiz gerekenleri yapıyorlar. Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın” şeklinde konuştu.