Doktor başkan, sağlık turizmine dikkat çekti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi'nde yaptığı konuşmada Kayseri'nin sağlık altyapısı ile sağlık turizminin de merkezi olduğuna dikkat çekti.

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  • 12.05.2022 10:37
  • Güncelleme: 12.05.2022 10:58
Doktor başkan, sağlık turizmine dikkat çekti
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi’nde yaptığı konuşmada Kayseri’nin sağlık altyapısı ile sağlık turizminin de merkezi olduğuna dikkat çekti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, ERÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Duran Arslan, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongrede konuşan Başkan Büyükkılıç, bir doktor olarak kongrede bulunmaktan ve bu şehrin hizmetkârı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bir araştırma üniversitesinde bulunmak, o üniversite bünyesinde son süreçte dünyayı bir bakıma perişan eden pandemi sürecinin aşısı ile ilgili Turkovac aşısını bularak, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültemizi dünyaya tanıtan bir çalışmaya imza atmak bizim için sevindiricidir” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri denilince hayırseverler şehri, makarr-ı ulema, makarr-ı evliya şehri ve tarihi dokularla bezenmiş kadim medeniyetler şehrinin akla geldiğini söylerken, Kayseri’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği 1607 yataklı Şehir Hastanesi ve Tıp Fakültesi’nin kazandırıldığını, sağlık altyapısı ile 30’a yakın sağlık kuruluşu ile kentin sağlık turizminin de merkezi olduğunu anlattı.

Tüm hemşirelerin özel gününü de kutlayan ve bu önemli kongrenin hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, bir doktor olarak bu alanda Kayseri’yi hem tanıtmaya vesile olacak hem de akademik olarak gelişime fırsat verecek tüm çalışmalara destek verdiklerini ifade etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise kongrenin başarılı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür ederken, ERÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Duran Arslan da bilimsel ve sosyal anlamda doyurucu bir kongre olmasını diledi.

Kongrede, Kayseri’yi tanıtan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ video gösterimi de yapılırken, program sonunda akademisyenlere günün anısına plaket ve çiçek takdim edildi.

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İHA

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