Büyükşehir'den Üniversite Gençlik Spor Festivali

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik etkinlikler çerçevesinde Üniversite Gençlik Spor Festivali düzenliyor. Spor A.Ş. tarafından 21-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festivale kayıtlar başlarken, festivalin sonunda düzenlenecek ödül töreninde sevilen müzik grubu Gece Yolcuları sahne alacak.

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  • 12.05.2022 10:34
  • Güncelleme: 12.05.2022 10:59
Büyükşehir'den Üniversite Gençlik Spor Festivali
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik etkinlikler çerçevesinde Üniversite Gençlik Spor Festivali düzenliyor. Spor A.Ş. tarafından 21-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festivale kayıtlar başlarken, festivalin sonunda düzenlenecek ödül töreninde sevilen müzik grubu Gece Yolcuları sahne alacak.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Kayseri’ye sporu sevdiren Spor A.Ş. tarafından Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri’nde düzenlenecek festival, 21 Mayıs’ta başlayıp 28 Mayıs’ta sona erecek. Festivalde, üniversite öğrencileri arasında müsabakalar gerçekleşecek. Masa tenisi, tenis, plaj voleybolu, basketbol ve ayak tenisi olmak üzere 5 farklı branşta müsabakalar gerçekleşecek. Takımlı karşılaşmalarda, gençler doyasıya eğlenecek.

‘Takımını Kur, Gençlik Festivali’nde Yerini Al’ sloganıyla ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliğe son kayıt tarihi 18 Mayıs olarak belirlenirken, kayıt için kayıt formu, kimlik fotokopisi, öğrenci kartı veya öğrenci belgesi yeterli olacak. Festivalde masa tenisi ve tenis branşında kadın ve erkek sporcular için ayrı ayrı başvuru alınacak olup, festival ile alakalı detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler, 0549 696 00 38 numaralı telefon üzerinden irtibata geçerek ya da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Tesisleri’ni ziyaret ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Üniversite Gençlik Spor Festivali sonunda müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerinin takdim edileceği ödül töreni düzenlenecek. Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda 29 Mayıs saat 20.00’de düzenlenecek ödül töreninde Gece Yolcuları Grubu sahne alacak. Vatandaşların doyasıya eğleneceği konser ücretsiz olacak.

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İHA

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