Doğu illerinde uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı

 Kayseri polisi, doğu illerinden kente uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine düzenlediği operasyonla, 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

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  • 26.05.2022 13:54
  • Güncelleme: 26.05.2022 13:54
Doğu illerinde uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı

Yakalanacaklarını anlayan şüphelilerin, boş arsaya gizledikleri 1 kilo metamfetamin de ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucunda, 25.05.2022 tarihinde M.S, V.E, H.Y isimli şahısların doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. 2 kişinin bulunduğu otomobil ile 1 şüphelinin yolculuk yaptığı otobüs tespit edildi. Harekete geçen polis, şahısların uyuşturucu maddeyi Sarız ilçesinde boş bir araziye gizledikleri ortaya çıktı. 1 kilo uyuşturucu metamfetamin, gizlendiği çalılar arasında bulunarak el konuldu. 

Olayla ilgili M.S, V.E. ve H.Y. başarılı bir operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edilecek.

1ha

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