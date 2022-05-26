Kayserispor taraftarını taşıyan otobüslere taşlı saldırı

Yukatel Kayserispor ve Sivasspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi Kayserispor taraftarını taşıyan otobüsler, saldırıya uğradı. Otobüslerin camları kırılırken, bazı sarı kırmızılı taraftarlar da başından yaralandı. Sağlık görevlileri müdahale etti. 

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  • 26.05.2022 12:36
  • Güncelleme: 26.05.2022 12:36
Kayserispor taraftarını taşıyan otobüslere taşlı saldırı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda bugün 20:45’te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi öncesi Kayserispor ve Sivasspır taraftarları, otobüslerle maçın oynanacağı kente hareket etti. Sabah saatlerinde ise istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.  Kayserispor taraftarını taşıyan otobüsler, Sivasspor taraftarı olduğu düşünülen kişilerce taş yağmuruna tutuldu. Otobüslerin ön ve arka camları kırıldı. Başına sert cisim isabet eden bir Kayserispor taraftarı kanlar içinde kalırken, 112 sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale etti. 

Olayla ilgili polis ekipleri de önlem aldı. Saldırının aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.

1ha

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