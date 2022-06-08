Doğaseverler Erciyes'te çevre temizliği yapacak

Çevre gönüllüleri, Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Erciyes'te Mavi & Yeşil Bir Gün' etkinliğinde buluşacak.

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  • 08.06.2022 10:17
  • Güncelleme: 08.06.2022 12:16
Doğaseverler Erciyes'te çevre temizliği yapacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre gönüllüleri, Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Erciyes’te Mavi & Yeşil Bir Gün” etkinliğinde buluşacak.

Kış sezonunda yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca yerli-yabancı misafiri ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi’nde yazla birlikte karın kalkması ile birlikte çevreye biriken atıklar toplanacak. Erciyes’te her yıl düzenlenen etkinlik Dünya Çevre Günü münasebetiyle bu sene 11 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 2 bin 200 metredeki Tekir Kapı bölgesinde bir araya gelecek olan çevre gönüllüleri, dağ genelinde temizlik yapacak. Kayseri Erciyes A.Ş tarafından “Temiz bir Erciyes için el ele” sloganıyla yürütülen bu faaliyet; sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve çevre hassasiyetine sahip gönüllü vatandaşların katılımıyla yapılacak. Bu etkinlik ile hem Erciyes’in temiz olması hem de halkımızda çevre şuurunun pekiştirilmesi ve çevre sorunlarının çeşitli yönlerine dikkat çekilmesi amaçlanıyor. 11 Haziran Cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak etkinlik için Mimar Sinan Parkı girişi önünden saat 10.00’da ücretsiz otobüsler kaldırılacak.

Organizasyon hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes AŞ. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, Erciyes’te geleneksel hale getirdiğimiz “Mavi & Yeşil Bir Gün” faaliyetimiz hem halkımızda çevreci vatandaşlık şuurunun yerleşmesi, hem de Erciyes’teki fiziki ortamın güzelleşmesi açısından faydalı oluyor. Yıl boyunca Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve Melikgazi Belediyemiz Erciyes Dağı’ndaki temizlik hizmetlerini aksatmadan başarıyla sunuyor. Fakat bizler de Erciyes A.Ş. olarak öncülük ettiğimiz bu çevre temizlik kampanyası ile “en kolay temizlik kirletmemektir” yönünde bir toplumsal şuurun oluşması için gayret ediyoruz. Düzenlediğimiz etkinlik ile her yıl tonlarca çöp toplandığını hatırlatmak ve çevreyi temiz kullanmamızın önemine bir kez daha vurgu yapmak istiyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı çevreci olmaya ve daha temiz bir Erciyes için el ele vermeye davet ediyoruz" dedi.

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İHA

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