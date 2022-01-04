'Dini eğitim asla çağdışı değildir'

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş, yaptığı açıklamada Chp Milletvekili Özgür Özel'in dini eğitimi 'çağdışı eğitim' olarak nitelediği ve bu nitelemenin asla kabul edilemeyeceğini, milletten özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

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  • 04.01.2022 16:11
  • Güncelleme: 04.01.2022 16:38
'Dini eğitim asla çağdışı değildir'

Başkan Ahmet Taş yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

'İnsanoğlunun Eğitimi ve güzel insan olabilmesi küçük yaşta verilen güzel eğitimle mümkündür.
 Diyanet İşleri 4 - 6 yaş grubunda olan çocuklarımızın, milli ve manevi yönden gelişimini sağlama amacı ile okul öncesi eğitim başlatılmış olup, bu uygulama velilerimiz tarafından büyük takdir toplanmış ve sevinçle karşılanmıştır.

Hal böyle iken Anamuhalefet Partisi Chp Miletvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığının, takdir görüp rağbet edilen bu uygulamasını Çağdaşı Eğitim, ortaçağ uygulaması diye karalamaya kalkışmış ve aşağılama yoluna gitmiştir.

 Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği olarak; milletimizin dinine, kültürüne inancını yaşama çabasına hakaret ve savaş anlamına gelen bu yaklaşımı asla kabul etmiyor şiddetle reddediyor ve kınıyoruz.

 ilgili siyasi parti yetkilisini milletimizi derinden yaralayan bu çıkış için Milletimizden ve Diyanet teşkilatından özür dilemeye davet ediyoruz.

DENETİMLER ARTSIN FİATLAR DÜŞSÜN
Aylardır ülkemizde döviz kurlarındaki artışlar gerekçe gösterilerek, başta gıda maddeleri olmak üzere, birçok ihtiyaç maddesinde aşırı ve fahiş fiyat uygulaması devam ediyor.

Fiatlarına fahiş artışlar getirilen temel ihtiyaç maddelerinin çoğu, kendi ülkemizde üretilmesine rağmen vatandaşın taşıyamaz hale geldiği artışlar, insanımızı geçinemez hale getirmiş bulunuyor. Veli nimeti milletimiz olan, özellikle zincir marketlerin uyguladığı acımasız zamlar artık dayanılmaz hale girmiş olup, mutfakta Yangın Var noktasına gelmiştir.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği olarak; zamlara gerekçe gösterilen döviz kuru artışlarının, aşağılara çekildiği Bugünlerde, marketlerdeki artışların aşağı çekilme yip daha da zam yapılmasına, asla anlam veremiyoruz.

Uyduruk bahanelerle zam yapan, bahaneleri ortadan kalkınca zamlardan geri adım atmayan, zincir marketlerin ilgili devlet kurumları tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmasını istiyoruz. Haksız fiyat artışlarının durdurulması, haksız kazanç sağlayanların gerekli cezaları alması acil beklentimizdir. Umuyoruzki, ki yapılan sıkı denetimler ve verilecek cezalarda Milletimiz rahatlar ve geçim kaygısından kurtulur.

SEÇİLEN DERSLERDEN de SORU OLSUN
 Ocak ayı Ortaokul ve Liselerde seçmeli derslerin tercihinin yapıldığı aydır.
 

Bu ay münasebeti ile velilerimizin Kur'an-ı Kerim, Siyer, Temel dini bilgiler başta olmak üzere öğrencilerimizi milli ve manevi kimliğini inşa edeceği dersleri seçmeleri olmazsa olmazımızdır.
 Kayseri gönüllü kültür kuruluşları Derneği olarak; öğrenci velilerine çağrımız, öğrencilerimize rehberlik yaparak kur'an-ı Kerim, Siyer, Akaid ve temel dini bilgiler derslerini tercih etmelerini sağlamaları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM yönetimine çağrımız, seçimi yapılan Kur'an-ı Kerim, Temel dini bilgiler, Siyer ve Akaid derslerinden Lise ve Üniversite giriş sınavında soru sorulmasını sağlamalarıdır.

Bu vesile ile tüm öğrenci velilerine, eğitim camiasına Yeni yılda başarı ve mutluluklar diliyoruz.'
 

Kurumsal Haber

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