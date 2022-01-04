Kayserispor - Altay maçının bilet fiyatları belli oldu

Yukatel Kayserispor ile Altay arasında oynanacak lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

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  • 04.01.2022 15:42
  • Güncelleme: 04.01.2022 15:42
Kayserispor - Altay maçının bilet fiyatları belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor ile Altay arasında oynanacak lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig’in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Kadir Has Stadı’nda oynanacak Yukatel Kayserispor-Altay maçının biletleri satışa çıktı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batı Balkon tüm balkonlar bilet fiyatı 40 TL, Batı tüm balkonlar bilet fiyatı 30 TL, Doğu Alt tüm bloklar bilet fiyatı 20 TL, Doğu üst tüm bloklar bilet fiyatı 15 TL, Kuzey Üst tüm bloklar 10 TL ve Güney tüm bloklar 10 TL olarak belirlendi.

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İHA

Kayseri Gündem
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