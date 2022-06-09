Din görevlileri yarışmalarda ter döktü

Sivas Müftülüğü tarafından 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde yarışma düzenlendi.

Yarışmalar, merkez ilçede görev yapan din görevlilerine yönelik Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma, Ezanı Güzel Okuma, Hadis Ezberleme ve Etkili Hutbe Okuma başlıklarında gerçekleştirildi. Yarışmalara katılan 16 din görevlisi merkez il birinciliği için yarıştı. Daha sonra ilçe birincileriyle yarışacak olan merkez birincileri, il birinciliği için terk dökecek. İl birincisi olan görevliler ise bölge finaline katılmaya hak kazanacak.