Kadına şiddete 'paraşütlü farkındalık'

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Erciyes Yamaç Paraşütü işbirliği ile Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasına dikkat çekmek için gökyüzünde pankart açıldı.

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  • 09.06.2022 12:36
  • Güncelleme: 09.06.2022 15:00
Kadına şiddete 'paraşütlü farkındalık'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Erciyes Yamaç Paraşütü işbirliği ile Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasına dikkat çekmek için gökyüzünde pankart açıldı.

Düzenlenen etkinlikte 3 paraşütçü vatandaşlara farkındalık oluşturmak için üzerinde, ’Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanında’ yazılı pankartlar ile Talas Paraşüt İndirme alanına inişlerini gerçekleştirdi.

Etkinlik ile ilgili bilgiler veren Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde görevli Komiser Yardımcısı Çilem Coşkun, “Bugün burada Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği olarak, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıtmak ve bilinirliğini arttırmak için Ali Dağı Paraşüt İndirme Alanı’nda 3 paraşütçü KADES pankartını paraşüt ile sergiledi. Farkındalığı arttırmak, daha fazla kadına ulaşmak ve bilinçlendirmek adına yapılan bir çalışmaydı bu. KADES uygulamasından kısaca bahsedecek olursak da, kadın vatandaşlarımızın akıllı telefonlarına ücretsiz bir şekilde indirerek kayıt yaptıktan sonra şiddete maruz kaldıklarında ya da kalabilecekleri her durumda tek tuşla ihbar oluşturabilecekleri bir uygulamadır. Bu uygulama ile de ihbar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne düşer ve ihbara da en yakın ekip en kısa sürede sevk edilerek olaya müdahale edilir. Böyle hayati bir uygulamanın da kadın vatandaşlarımızın telefonunda bulunması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

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İHA

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