Develi yöresinde yetişen Gacer ata buğdayı 'Develi Gaceri' olarak tescillendi

Kayseri’nin Develi ilçesinde yetişen Gacer ata buğdayı, Develi Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi ortaklığında Türk Patent Enstitüsüne yapılan başvuru sonrasında ’Develi Gaceri’ adı altında tescil edildi.

Develi ilçesinde yetişen ata buğdayının Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın da çabaları ile yaklaşık bir yıllık çalışma sonucu ’Develi Gaceri’ adı altında tescil edildiğini bildiren Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bu tescille koruma altına alınan Gacer buğday türü tarımının yörede yaygınlaştırılmasını beklediklerini kaydetti ve bu buğday türünden elde edilen ürünün sadece ’Develi Gacer Ekmeği’ ile kalmayacağını ve çeşitlendirileceğini belirtti. Buna ilaveten Kayseri Üniversitesi bünyesinde kurulan ve fiilen Develi ilçesinde faaliyet gösteren Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de ’Develi Gaceri’nden başka Anadolu’nun zenginliği olan tüm genetiği bozulmamış ata tohumlarını koruma anlamında çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yüksek kalitede protein, nişasta ve mineral içeriğine sahip, genetiği değiştirilmemiş, organik tarıma çok uygun bir ata tohumu olan ’Develi Gaceri’nin kullanımının yörede tekrar yaygınlaştırılması ve bu lezzetin Anadolu mutfaklarına yeniden inebilmesi gerektiğini belirten Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sancar Bulut ise, “Gacer buğdayı günümüzde geleneksel olarak kurak bölgelerde İtalya, İspanya, Türkiye, Avusturya ve Çek Cumhuriyetinde yetiştirilmektedir. Ülkemizde ise Kastamonu, Sinop ve Kars illeri ile beraber Kayseri ilimizin sadece Develi ilçesinde sayılı çiftçi tarafından hala yetiştirilmektedir. Bu buğday türünün bilimsel adı kavuzlu buğdaydır (Triticum turgidum L. var. dicoccum). Tohumların kavuzlu olması ekimini ve doğrudan sofrada kullanımını biraz olsun zorlaştırmaktadır. Bu nedenle üreticiler tarafından kullanımı her geçen gün azalmıştır. Gacer harmanlanıp kavuzları uzaklaştırıldıktan sonra işlenmiş bulgura ve pirince alternatif olabilecek kullanım alanına sahiptir. Sofralık bulgurun ve pirincin son ürün haline gelmesi için birçok fabrikasyon işlemden geçmesi gerekirken, Gacer tohumlarının sadece kavuzlarından hasat esnasında ya da sonrasında ayrılarak doğrudan kullanılabilmektedir” ifadelerini kullandı.