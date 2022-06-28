Motorine 2,5 lira indirim

Brent petrol ve dövizdeki fiyat değişikliklerinden sonra vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını da takip etmeye devam ediyor. Değişen petrol fiyatları ve dövizden sonra motorine de indirim gündemdeydi. Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 2 lira 50 kuruş indirim geleceği kesinleşti. İndirime birlikte motorinin litre fiyatı 27 ira 49 kuruş olacak.

Güncel akaryakıt fiyatları;

Motorin: 29,99 TL (İNDİRİM UYGULANMADAN)

Benzin:27,26 TL

LPG :12,40 TL