Develi Kaymakamı ihraç edilirken, hakim eşi açığa alındı
Develi İlçe Kaymakamı Sinan Aslan görevinden ihraç edilirken, hakim olan eşi ise açığa alındı.
- 01.08.2022 09:43
- Güncelleme: 01.08.2022 09:43
Kayseri’nin Develi ilçesinde Kaymakam Sinan Aslan FETÖ üyeliği iddiasıyla görevinden ihraç edildi. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi üyesi olan hakim eşi Semra Özten Aslan ise aynı suçlamayla perşembe günü açığa alınmıştı.
Hakim Semra Aslan’ın soruşturma aşaması devam ediyor. Develi Kaymakamı Sinan Aslan’ın ise FETÖ üyeliği suçundan Cuma günü ihraç edildiği ortaya çıktı.
Kaymakam Sinan Aslan, Cumhurbaşkanlığı'nın 20.08.2021 tarih ve 31574 sayılı Kararnamesi ile Develi’ye atanmış ve 14.09.2021’de ilçeye gelerek görevine başlamıştı.
1ha
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