Ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

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  • 01.08.2022 09:36
  • Güncelleme: 01.08.2022 09:36
Ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın Sivas’ın Şarkışla ilçesi Topaç köyü yolu üzerinde bulanan ağaçlık alanda çıktı. Yangını görenler durumu hemen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangının yoldan geçen bir araçtan atılan izmaritten dolayı çıktığı düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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