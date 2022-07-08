Develi Emniyet Müdürü Öztürk terfi etti
Kayseri'nin Develi İlçesi'nde İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk'ün rütbesini Kaymakam Sinan Aslan taktı.
- 08.07.2022 18:03
- Güncelleme: 08.07.2022 18:17
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Kayseri’nin Develi İlçesi’nde İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi eden İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk’ün rütbesini Kaymakam Sinan Aslan taktı.
Develi İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk ikinci sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Öztürk’e rütbesini; kaymakamlık makamında İlçe Kaymakamı Sinan Aslan taktı. Kaymakam Aslan; terfi eden Öztürk’ü tebrik etti.
İHA
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