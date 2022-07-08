Vali Çiçek, bayram ziyaretlerinde bulundu

Kayseri'de, her dini bayramda yapılan ve geleneksel hale gelen bayramlaşma programları Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
  • 08.07.2022 17:58
  • Güncelleme: 08.07.2022 18:18
Vali Çiçek, bayram ziyaretlerinde bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de, her dini bayramda yapılan ve geleneksel hale gelen bayramlaşma programları Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programları, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın Sergi Salonu’nda halkın da katıldığı bir programla başladı. Bayramlaşma etkinliğine, Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra; Garnizon Komutanı Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, askeri ve mülki erkan ile daire müdürleri, siyasi partilerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda gerçekleşen bayramlaşma programının ardından, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi’ne geçen Vali Gökmen Çiçek; Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer ve beraberindekiler burada yöneticiler ile çok sayıda şehit ailesi ve yakını ile bayramlaştı. Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada şehitlerimizin ve gazilerimizin unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, bayram vesilesiyle dernekte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nde muharip gazilerle bayramlaşan Vali Gökmen Çiçek ile Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel ve beraberindekiler daha sonra sırasıyla İl Jandarma Komutanlığı’nda askerlerle, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde ise emniyet teşkilatı mensupları ile bayramlaştı. Programın devamında Huzurevi’ne geçen Vali Gökmen Çiçek ile Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindekiler; burada kalanlara karanfil hediye ederek, bayramlarını kutladı. Bayramlarda ve özel günlerde beraber olmanın devlet görevlilerinin borcu olduğunu belirten Vali Çiçek, devletin kimsesizlerin kimsesi olduğunu ifade ederek sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ettiğini ifade etti.

Bayramlaşma programının sonunda Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolü ile beraber Kartal ve Polis Şehitliklerini ziyaret etti. Şehitlerimizin kabri başında, şehit aileleriyle bayramlaşan Vali Çiçek, şehit kabrine karanfil bırakarak, dua etti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor'da futbolculara 3 gün bayram izni

Kayserispor’da futbolculara 3 gün bayram izni

İncesu pazarında arefe günü denetimi

İncesu pazarında arefe günü denetimi

Kurban Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk

Kurban Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk

Kayseri Havaalanı 225 bin yolcuya hizmet verdi

Kayseri Havaalanı 225 bin yolcuya hizmet verdi

Dilendirilen 8 çocuğun ailesine işlem yapıldı

Dilendirilen 8 çocuğun ailesine işlem yapıldı

Kayseri TDP 1 ayda 6 bin 720 vatandaşa ulaştı

Kayseri TDP 1 ayda 6 bin 720 vatandaşa ulaştı

Çok Okunanlar
1
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

2
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

3
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

4
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

5
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

6
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurban Bayramı arefesinde şehitler unutulmadı

Kurban Bayramı arefesinde şehitler unutulmadı

Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz

Kurban Bayramı’nda toplu ulaşım ücretsiz

DAHA FAZLA
'Çarşı Melikgazi' Kayseri'ye değer katacak

'Çarşı Melikgazi' Kayseri'ye değer katacak

Develi Emniyet Müdürü Öztürk terfi etti

Develi Emniyet Müdürü Öztürk terfi etti

Vali Çiçek, bayram ziyaretlerinde bulundu

Vali Çiçek, bayram ziyaretlerinde bulundu

Kayseri'de 30 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 1 milyon TL'lik çalıntı eşya ele geçirildi

Kayseri'de 30 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 1 milyon TL'lik çalıntı eşya ele geçirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Kılıçdaroğlu televizyonlara çıkıp, suçunu itiraf ederse hakkımı helal ederim'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Kılıçdaroğlu televizyonlara çıkıp, suçunu itiraf ederse hakkımı helal ederim'