Develi'de 'Engelsiz Cami - Engelsiz İbadet' buluşması gerçekleştirildi

Develi İlçe Müftülüğü tarafından engellilere yönelik programlara devam ediliyor. Bu çerçevede Develi Çarşı Camiinde Engelli Koordinatörlüğü tarafından 'Engelsiz Cami-Engelsiz İbadet' temalı Cami Buluşması gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
  • 16.05.2022 13:03
  • Güncelleme: 16.05.2022 14:05
Develi'de 'Engelsiz Cami - Engelsiz İbadet' buluşması gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi İlçe Müftülüğü tarafından engellilere yönelik programlara devam ediliyor. Bu çerçevede Develi Çarşı Camiinde Engelli Koordinatörlüğü tarafından ’Engelsiz Cami-Engelsiz İbadet’ temalı Cami Buluşması gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı talimatları gereği her ayın son pazar günü gerçekleştirilmekte olan ’Engelsiz Cami-Engelsiz İbadet’ temalı Cami Buluşması 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında Çarşı Camiinde gerçekleştirildi. Buluşma Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İlçe Müftüsü Emin Patan ve Engelli Koordinatörü Mustafa Bozbey tarafından selamlama konuşmaları yapıldı. Patan konuşmasında; "İlçe Müftülüğümüzce ilçemizde bulunan engellilere yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede belli aralıklarla engelli kardeşlerimiz evlerinde, yine ilçemizde bulunan rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan engelliler bu merkezlerde ziyaret edilmektedir. Ayrıca engellilere yönelik gerek Engelliler Haftası ve gerekse Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bazı etkinlikler gerçekleştirilmektedir" dedi. Konuşmaların ardından Kur’an kursu öğrencisi ve din görevlisi tarafından ’Dinimiz İslam ve Engelliler’ konulu konuşmalar yapıldı.

İlçe Müftüsü Patan; programa katkılarından dolayı Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Develi Şube Başkanı Ayhan Aydoğan’a, Büyükkılıç Rehabilitasyon Merkezi Sahibi Yunus Büyükkılıç’a, engelli vatandaşlar ile ailelerine teşekkür etti.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sultan Sazlığı ve Aladağlarda 139 kuş türü tespit edildi

Sultan Sazlığı ve Aladağlarda 139 kuş türü tespit edildi

Kuş Evi Sergisi açıldı

Kuş Evi Sergisi açıldı

Poligon olmayan Kayseri'ye, boş arsalarda çalışarak 4 madalya getirdiler

Poligon olmayan Kayseri’ye, boş arsalarda çalışarak 4 madalya getirdiler

'Aile ne kadar mutlu ve huzurlu olursa toplum da bir o kadar güçlü olur'

'Aile ne kadar mutlu ve huzurlu olursa toplum da bir o kadar güçlü olur'

Yolları yapılmayan mahalleli yol kapattı

Yolları yapılmayan mahalleli yol kapattı

Başkan Büyükkılıç'a konfetili ve tezahüratlı karşılama

Başkan Büyükkılıç'a konfetili ve tezahüratlı karşılama

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

4
Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

5
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

6
Kayseri'de itikafa girilecek camiler belli oldu

Kayseri’de itikafa girilecek camiler belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzine beklenen büyük zam kesinleşti

Benzine beklenen büyük zam kesinleşti

Sarraf Gülderdi: 'Çin'deki son gelişmeler dünya ticaretini sekteye uğrattı'

Sarraf Gülderdi: “Çin’deki son gelişmeler dünya ticaretini sekteye uğrattı”

DAHA FAZLA
İşyeri ve ikametten hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

İşyeri ve ikametten hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Merkeze alınan Günaydın, Çarşamba günü ayrılıyor

Merkeze alınan Günaydın, Çarşamba günü ayrılıyor

Müze Günü etkinlikleri öğrencilerle başladı

Müze Günü etkinlikleri öğrencilerle başladı

Heyelanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Heyelanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Başkan Büyükkılıç'tan Vali Günaydın onuruna veda yemeği

Başkan Büyükkılıç'tan Vali Günaydın onuruna veda yemeği