Kocasinanlı gençler Çanakkale Ruhunu yerinde hissedecek

Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Asım'ın Nesli Çanakkale'de' projesi çerçevesinde okullarında başarılı olan öğrenciler, Çanakkale gezisi ile ödüllendirildi. İstiklal destanının yazıldığı Çanakkale'ye gidecek olmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

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  • 16.05.2022 12:53
  • Güncelleme: 16.05.2022 14:07
Kocasinanlı gençler Çanakkale Ruhunu yerinde hissedecek
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Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ’Asım’ın Nesli Çanakkale’de’ projesi çerçevesinde okullarında başarılı olan öğrenciler, Çanakkale gezisi ile ödüllendirildi. İstiklal destanının yazıldığı Çanakkale’ye gidecek olmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi, okullarında başarılı olan öğrencileri ’Asım’ın Nesli Çanakkale’de’ projesi çerçevesinde Çanakkale gezisi ile ödüllendirdi. İlk kafile için belediye hizmet binası önünde uğurlama töreni gerçekleştirildi. Törende öğrencilerin ailelerinin de heyecanlı olması dikkat çekti. İstiklal destanının yazıldığı Çanakkale’ye gidecek olmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, aileleri ile vedalaştıktan sonra yola çıktı. Proje hakkında açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak vatan sevgisi, millet ve bayrak bilincini geleceğin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. ‘Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez’ anlayışıyla geleceğimizi daha emin adımlarla kurmak için geçmişimizi her zaman bilmeli ve hatırlamalıyız. Bu çerçevede bir farkındalık oluşturarak gençlerimize tarih bilincini kazandırmak ve vatan sevgisini artırmak için ecdadımızın göstermiş olduğu fedakarlıkları ‘Asım’ın nesli Çanakkale’ projesiyle yaşatmak istedik. Geleneksel hale gelen ve 2 yıldır pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen projemizi, bu yıl tekrardan başlattık. Proje çerçevesinde geleceğimizin teminatı çocuklarımız, atalarının tarih yazdığı topraklarda yedi düvele karşı verdiği mücadelenin hangi zor şartlarda olduğunu öğrenecekler. Destanlarımızın ve tarihimizin, gelecek kuşaklara aktarılmasında böyle çalışmaların önemli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca projenin öğrenciler arasında faydalı bir yarışa dönüşerek, başarı oranının yükselmesine katkı sağlayacak. Bir kez daha dile getiriyorum ki; vatanını, milletini ve kutsal değerlerini korumak için savaşan ve bu uğurda canını veren aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak. Bu vesileyle şehitlerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise böyle anlamlı ve güzel bir projeyi hayata geçirdiği için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İHA

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