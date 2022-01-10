Develi Belediyesi Voleybol Kulübü'nden Üstündağ'a ziyaret

Alparslan Endüstri Erkekler 1. Lig B Grubu'nda 2. yarı sezonunda deplasmanda Ankara Maliye İhtisas ile oynayacakları maç için Ankara'ya giden Develi Belediye Spor, mücadele öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı makamında ziyaret etti.

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  • 10.01.2022 16:50
  • Güncelleme: 10.01.2022 16:50
Develi Belediyesi Voleybol Kulübü'nden Üstündağ'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Alparslan Endüstri Erkekler 1. Lig B Grubu’nda 2. yarı sezonunda deplasmanda Ankara Maliye İhtisas ile oynayacakları maç için Ankara’ya giden Develi Belediye Spor, mücadele öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı makamında ziyaret etti.

Develi Belediye Spor’un üst üste aldığı galibiyetlerle çok önemli bir başarı grafiği yakaladığını belirten ve kendisinin de takımı yakından takip ettiğini belirten Başkan Üstündağ; “2. ligde gösterdiği azim ve kararlılığını 1. lige yükselmesiyle de devam ettiren Develi Belediye Sporu tebrik ediyorum. Ülkemizde voleybolun daha da sevilip yaygınlaşması için nasıl yatırımlar yapılıp nasıl hizmetler üretilmesi gerektiğini en güzel şekilde temsil eden Develi Belediye Sporun Kulüp Başkanı ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar başta olmak üzere bu hususta özverili gayret gösteren mücadele eden kulüp yöneticilerinin ve takım oyuncularının da başarılarının devam etmesini diliyorum. Bu birliktelik ve gayretle inanıyorum ki Develi Belediye Sporumuz playofflara kalarak Efeler Liginde mücadele edecektir” açıklamalarında bulundu.

Ziyarette kulüp yöneticileri Başkan Cabbar adına Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a Türk Bayrağı ve takım forması hediye etti.

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İHA

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