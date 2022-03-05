Deprem Haftasında kan bağışının önemi anlatıldı

Kayseri’de 1 - 7 Mart Deprem Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Kızılay Kayseri Şubesi de, Cumhuriyet Meydanı’nda ‘deprem farkındalığı’ standı kurdu. Vatandaşlara, depremde meydana gelebilecek olası yaralanmalar ve kan bağışının önemi anlatıldı.

Kan vermenin sadece deprem anında değil her zaman önemli olduğunun altını çizen Genç Kızılay Erciyes Üniversitesi Topluluğu Başkanı Salih Talha Bilgili, “Bizler Deprem Haftasında çeşitli kurumlarla birlikte deprem farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere yakın bir zamanda Kayseri’de de deprem yaşadık ve halkımız korktu. Vatandaşları bilinçlendirip deprem anında ve sonrasında nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyoruz. Ayrıca deprem anında meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalardan dolayı da, kan ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu halkımıza anlatıyoruz” diye konuştu.

“HAYAT KURTARMAK ÇOK BASİT”

Standa gelen vatandaşların bilinçlenip kan vermeye gittiğini belirten Bilgili, “Halkımız kan verme konusunda bilinçleniyor. Şu ana kadar 4 vatandaşımız kan vermeye gitti. Bizler gelen kişilere empati kurduruyoruz. Çok şükür halkımız kan verme konusunda bizim yanımızda oluyorlar. Sadece deprem anında değil her an kana ihtiyaç oluyor. Lütfen kan verme alışkanlığını ihmal etmeyelim. Bir hayat kurtarmak bu kadar basit aslında bunun farkına varalım ve kan bağışında bulunalım” diye konuştu.