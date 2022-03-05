Antalyaspor ile Sivasspor 26. randevuda

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor ile 26. kez rakip olacak.

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  • 05.03.2022 11:02
  • Güncelleme: 05.03.2022 11:02
Antalyaspor ile Sivasspor 26. randevuda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor ile 26. kez rakip olacak.

Antalyaspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 26. defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette geride kalan 25 mücadelede Sivasspo’un 9, Antalyaspor´un da 9 galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 70 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor rakip fileleri 37 kez havalandırırken, kalesinde ise 33 gol gördü. İki takım en son Süper Lig’de bu sezonunun ilk devresinde Sivas’ta karşılaşmış, maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Sivasspor ile Antalyaspor arasında ligde geride kalan maçlarda alınan skorlar şöyle:

2006-2007 Sezonu

Antalyaspor - Sivasspor: 1-2

Sivasspor - Antalyaspor: 0-1

2008-2009 Sezonu

Antalyaspor - Sivasspor: 2-1

Sivasspor - Antalyaspor: 1-0

2009-2010 Sezonu

Sivasspor - Antalyaspor: 2-0

Antalyaspor - Sivasspor: 3-0

2010-2011 Sezonu

Antalyaspor - Sivasspor: 1-1

Sivasspor - Antalyaspor: 1-1

2011-2012 Sezonu

Antalyaspor - Sivasspor: 2-2

Sivasspor - Antalyaspor: 2-1

2012-2013 Sezonu

Antalyaspor-Sivasspor: 4-2

Sivasspor - Antalyaspor: 2-1

2013-2014 Sezonu

Sivasspor - Antalyaspor: 0-3

Antalyaspor - Sivasspor: 1-2

2015-2016 Sezonu

Antalyaspor - Sivasspor: 1-1

Sivasspor - Antalyaspor: 0-0

2017-2018 Sezonu

Sivasspor - Antalyaspor: 3-1

Antalyaspor - Sivasspor: 1-4

2018-2019 Sezonu

Antalyaspor - Sivasspor: 2-1

Sivasspor - Antalyaspor: 1-2

2019-2020 Sezonu

Sivasspor - Antalyaspor: 2-1

Antalyaspor - Sivasspor: 1-0

2020-2021 Sezonu

Sivasspor - Antalyaspor: 0-0

Antalyaspor - Sivasspor: 2-4

2021-2022 Sezonu

Sivasspor - Antalyaspor: 2-2

İHA

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