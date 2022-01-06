Deney yapan 9 öğrenci zehirlendi

Kayseri'nin Palas ilçesinde 9 öğrenci, derste deney yaparken yere düşen tüpün patlaması sonucu zehirlendi.

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  • 06.01.2022 18:10
  • Güncelleme: 06.01.2022 18:12
Deney yapan 9 öğrenci zehirlendi

Olay, Palas ilçesinde bulunan Palas Ortaokulu’nda meydana geldi.  5’inci sınıf öğrencileri ders kapsamında deney yaparken kullandıkları tüp yere düşerek patladı. Sınıfta bulunan 9 öğrenci zehirlendi. 

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından öğrencileri Sarıoğlan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Genel sağlık durumları iyi olan öğrenciler belli bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BGC

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