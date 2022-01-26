DEAŞ üyeliğinden yargılanan 2 Suriye uyruklu, 6'şar yıl hapis cezası aldı

Kayseri'de DEAŞ terör örgütü üyeliğinden tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu Nidal E. (24) ile Daher E. (25),  6'şar yıl 3'er ay hapis cezası aldı.

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  • 26.01.2022 12:17
  • Güncelleme: 26.01.2022 12:19
DEAŞ üyeliğinden yargılanan 2 Suriye uyruklu, 6'şar yıl hapis cezası aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Eylül 2021'de yapılan operasyonda Suriye uyruklu Nidal E. Ve Daher E.’nin DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şahıslar haklarında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde davanın karar duruşmasında tutuksuz sanıklar Nidal E. ile Daher E. ve avukatları Kiraz Kevser Naneci hazır bulundu. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde örgütsel fotoğrafları olduğu iddiasıyla haklarında dava açılan sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi. 

Yargıalma sonunda mahkeme heyeti, sanıklar Nidal E. ile Daher E.’yi, ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay süreci dikkate alınarak sanıkların tutuksuzluk hallerinin devamına karar verdi.

BGC

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