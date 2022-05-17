Cumhuriyet meydanında basketbol heyecanı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15-21 Mayıs Gençlik Haftası programları çerçevesinde Kayseri Cumhuriyet Meydanında 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi.

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  • 17.05.2022 16:58
  • Güncelleme: 17.05.2022 18:05
Cumhuriyet meydanında basketbol heyecanı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15-21 Mayıs Gençlik Haftası programları çerçevesinde Kayseri Cumhuriyet Meydanında 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kıyasıya mücadeleye ve büyük heyecana sahne olan maçlar sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Spor A.Ş. Spor Faaliyetleri Müdürü Özgür Sinopluoğlu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, final müsabakalarının ardından yaptığı açıklamada; “Gençlik Haftasında güzel bir organizasyonda gençlerimizle birlikteyiz. Sporun tabana yayılması için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projelerinden biri olan ’Sokaklar Bizim’ projesi içerisinde yer alan 3x3 Sokak basketbolunu bugün Cumhuriyet Meydanında gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin heyecanlarını ve mücadelelerini izliyoruz. Önümüzdeki dönemde de basketbol ve diğer branşların gelişimi için çocuklarımıza ve gençlerimize bu tür organizasyonları fazlalaştırarak yapacağız. Gençlerimizle daha dolu dolu programlarla buluşacağız” dedi.

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İHA

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