Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi toplu açılış ve hitabetlerini gerçekleştirmek üzere Kayseri'ye geldi.
- 23.07.2022 16:25
- Güncelleme: 23.07.2022 16:25
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri’ye geldi. Bir dizi toplu açılış ve hitabetlerini gerçekleştirmek üzere Kayseri’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı havaalanında Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve yerel yöneticiler karşıladı.
1ha
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