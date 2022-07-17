Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyarette bulunmak ve toplu açılış töreni gerçekleştirmek için Kayseri'ye gelecek.
- 17.07.2022 14:04
- Güncelleme: 17.07.2022 14:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri’ye geliyor. Bir dizi ziyaret gerçekleştirecek Erdoğan Kayseri’de toplu açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanında 23 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’da vatandaşa seslenecek.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN