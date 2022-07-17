Bulduğu 50 kiloluk taşı incelenmesi için üniversiteye gönderdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Babur köyünde 50 kiloluk bir taş bulan Taner Ünsal, içinde çeşitli madenlerin olduğunu düşündüğü taşı incelenmesi için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gönderdi.

PAYLAŞ
  • 17.07.2022 13:59
  • Güncelleme: 17.07.2022 13:59
Bulduğu 50 kiloluk taşı incelenmesi için üniversiteye gönderdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı Babur köyünde 50 kiloluk bir taş bulan Taner Ünsal, içinde çeşitli madenlerin olduğunu düşündüğü taşı incelenmesi için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’ne gönderdi.

Taner Ünsal, farklı bileşenler içerdiğini düşündüğü taşı köy arazisinde bulduğunu söyledi. Ünsal, “Önce taş diye düşündüm fakat biraz inceledikten sonra taşta değişiklik olduğunu gördüm. Taş olarak düşündüğüm şey yaklaşık 50 kilogram civarında” dedi.

Taş üzerinde inceleme yaptığını ve taşın bir bölümünü kırdığını söyleyen Ünsal, “Kırılan bölümün yaptığım internet araştırmalarına göre maden olduğunu düşünüyorum. Taş üzerinde her çeşit metal var, mıknatıs da tutuyor. Taş üzerinde alüminyum, bakır, demir, çinko karışımları olduğunu da düşünmekteyim” diye konuştu.

Bulduğu taşın araştırılmasını isteyen Ünsal, taşı incelenmek üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’ne gönderdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi, Mimsin'deki atıl binayı sosyal tesis yapacak

Melikgazi, Mimsin'deki atıl binayı sosyal tesis yapacak

Kek poşetinde uyuşturucu ticaretine polis engeli

Kek poşetinde uyuşturucu ticaretine polis engeli

Sahte dolarları piyasaya süremeden yakalandılar

Sahte dolarları piyasaya süremeden yakalandılar

Gurbetçiler kültür turları ile Kayseri'yi keşfediyor

Gurbetçiler kültür turları ile Kayseri'yi keşfediyor

1240 yılında Selçuklu veziri tarafından yaptırılan Karatay Hanı'nda inceleme

1240 yılında Selçuklu veziri tarafından yaptırılan Karatay Hanı'nda inceleme

Kocasinan'ın hizmetleri 'Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması'nda tanıtılıyor

Kocasinan’ın hizmetleri ‘Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması’nda tanıtılıyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

4
Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

5
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

6
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atilla Göktuğ Balkan ikincisi oldu

Atilla Göktuğ Balkan ikincisi oldu

Mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

DAHA FAZLA
Milletvekili Ataş vatandaşları dinledi!

Milletvekili Ataş vatandaşları dinledi!

Kayserispor A takımı U19 ile hazırlık maçı yaptı

Kayserispor A takımı U19 ile hazırlık maçı yaptı

Cennet Yiğit'in anıları Müze Evi'nde yaşatılıyor

Cennet Yiğit’in anıları Müze Evi’nde yaşatılıyor

Kocasinanlı çocuklar, sokak oyunları şenliğiyle mutlu

Kocasinanlı çocuklar, sokak oyunları şenliğiyle mutlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye geliyor