Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri halkına seslendi

Erdoğan, açılışı yapılacak olan ve temeli atılacak olan hizmetler hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Kayseri halkını selamlayarak başladı. Erdoğan, “Sevgili Kayserililer, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Gadasını aldıklarım nasılsınız, maşallah Kayseri’yi özlemişiz. Gördüğüm kadarıyla Kayseri’de bizi özlemiş. Bizleri bugün burada sağlıkla huzurla esenlikle güvenle bir araya getiren rabbime hamt ediyorum. Tabi Kayseri’ye gelirken eli boş gelmek olmaz. Bugün hem yapımı tamamlanan çeşitli bakanlıklarımıza, belediyemize ve özel sektörümüze ait eserlerin açılışını yapıyoruz, hem de yeni yatırımların temelini atacağız. Açılışını yapacağımız eserlerin güncel değeri 30 milyar liraya yakın. Temelini atacağımız yatırımların toplam tutarı da 24 milyar lirayı buluyor. Dolayısıyla bugün Kayseri’ye yaklaşık 54 milyar liralık müjdeyle geldik. Ee artık giderken de sucuğumuzu, pastırmamızı, çemenimizi sarmamızı, mantımızı, katmerimizi, gilaburu eksik etmezsiniz herhâlde. Kayserinin sanayisi, ticareti, tarımı ve Erciyes gibi değerlerini mutfağıyla da taçlandırarak kendisine yeni kazanç kapıları da açacağından şüphe duymuyorum. Kayseri sağ olsun bugüne kadar bize hep açık ara destek vermiştir. Bizde kayserimize şükran borcumuzu yaptığımız eserlerle, getirdiğimiz hizmetlerle ödemeye çalışıyoruz. Mesela şehrin gelişimine yapacağı katkıları gördüğümüz için, 23 milyon metrekarelik Erciyes Dağı’nın tapusunu, Yamula Barajı’nın raylı sistemlerinin işletmesini hiç tereddüt etmeden şehrin yönetimine devretmiştik. Bu şehre yapılan her projenin bizzat takipçisi oldum, neticelenmesini sağladım talimatlarını verdim” dedi.

‘KAYSERİ’YE SÖZ VERİP YAPMADIĞIMIZ İŞ YOK’

Erdoğan, söz verip de yerine getirmedikleri iş olmadığını söyleyerek, “Kayseri’ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur. Eksikleri de bugünkü açılış ve temel atma törenleriyle tamamlıyoruz. Tabi birileri bugün yapacağımız açılışlara ve temel atmalara inanmayıp, yalanla iftirayla istisnayla işi sulandırmaya çalışacaklardır. Hatırlarsınız, yine Kayseri’ye yaptığımız bir ziyarette 130 fabrikanın birden temelini atmıştık. Bundan 19 yıl önce attığımız temellere birileri yine bıyık altından gülmüş, bu kadar sayıda fabrikanın yapılamayacağını iddia etmişti. Temelini attığımız 130 fabrikanın tamamı bugün hizmette olduğu gibi üzerine daha yüzlercesini de yaptık. Şimdi de bin 200 fabrikalık kapasiteye sahip yeni organize sanayi bölgelerimizin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah rabbim ömür verirse bu fabrikaların tamamının da inşa edilip harıl harıl çalıştığını da hep beraber göreceğiz. Bugün resmi açılışını yapacağımız eserlerin arasında eğitimde, anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar her seviyede 323 derslik spor salonu ve 100 yataklı pansiyon yer alıyor. Ayrıca üniversitelerimizin tamamlanan yatırımlarını hizmete açıyoruz. Talas ve Tomarza da Gençlik Merkezi, yurt yenilemesi, spor salonu ve futbol sahası yenilemesi işleri tamamlandı. Sağlıkta 75 yataklı Bünyan, 150 yataklı Develi, 10 yataklı Sarız, 75 yataklı Yahyalı ilçe hastaneleriyle birlikte çok sayıda aile sağlığı merkezi hizmete girdi” şeklinde konuştu.