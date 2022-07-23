DSÖ, maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği vakalarının Avrupa ve ABD'de artmasının ardından acil durum komitesini topladı. Komitenin virüsle ilgili ikinci toplantısında, maymun çiçeği virüsü ‘küresel sağlık acil durumu’ ilan etti. DSÖ Genel Direktörü Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün 75 ülkede 16 binden fazla vaka raporlandığını açıkladı. DSÖ'nün 20 Temmuz'da yaptığı son açıklamaya göre şu ana kadar virüs nedeniyle tamamı Afrika'da olmak üzere 5 can kaybı yaşandı. Türkiye de ise ilk maymun çiçeği vakası 30 Haziran’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı.